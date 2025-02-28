Повышена точность работы нейросетей для банковской сферы

«Большинство задач, с которыми мы работали до начала этого исследования, можно было отнести к глобальным, но мы попробовали сработать на опережение и найти алгоритмы, которые будут хорошо справляться и с локальными постановками. Удивительно, но сейчас уже большая часть возникающих перед нами задач скорее относится к локальным. Получилось, что практическая потребность только появилась, а у нас уже готово хорошее решение», — пояснил научный директор Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка Андрей Савченко, чьи слова приводит пресс-служба Сбера.