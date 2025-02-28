Умер белорусский режиссер Юрий Азаренок, отец журналиста Григория Азаренка, сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на телеграм-канал журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка.
В сообщении сказано, что в день 60-летия, 27 февраля, после продолжительной болезни умер кинорежиссер и документалист Юрий Владимирович Азаренок. Сказано, что в 1990-е и 2000-е годы он был ведущим телепублицистом страны.
В телеграм-канале сказано, что Юрий Азаренок ездил на съемки в Сербию, Ирак, Приднестровье в разгар боевых действий. Григорий Азаренок напомнил, что отец был удостоен множества государственных и международных наград.
«Сложный характером — не со всеми на государственной службе он уживался. Но все его помнят и ценят за доброту и справедливость», — отметил в телеграм-канале Григорий Азаренок.
Он уточнил, что Юрия Азаренка похоронят на малой родине в Лепеле.
Григорий Азаренок, сообщив о смерти отца, добавил:
— Его сын, Григорий Юрьевич Азаренок, будет вечно хранить его Память и продолжать его дело во славу Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
Как пишет Sputnik.by, Юрий Азаренок является автором фильмом «Тайные пружины политики», «Меня хотят убить», «Ненависть. Дети лжи», а также цикла «Духовная война». За свои работы он был удостоен приза Парламентского собрания Союза Беларуси и России «За верность нравственным идеалам в киноискусстве» за фильм «Духовная война».
Кроме того, в 2005 году Азаренок получил премию президента Беларуси «За духовное возрождение» за создание за создание авторской телепрограммы «Конспирология». В 2007 году ему было присвоено звание заслуженный работник культуры Беларуси.
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