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В Волгограде ради Масленицы перекроют три улицы

В воскресенье, 2 марта, с 8.00 до 18.00, на время подготовки и проведения в Центральном парке культуры и отдыха массового мероприятия пешеходными станут прилегающие к парку участки улиц Зайцева, Глазкова, Батальонной.

Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города.

Автовладельцы могут оставить машины на парковочных площадках, прилегающих к ул. Маршала Крылова и к зданию № 59 Т по пр. им. В. И. Ленина.