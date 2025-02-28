Что изменится в России с 1 марта 2025 года: запреты и прибавки

Первый месяц весны влечет за собой в страну не только приближение теплых деньков, но и нововведения для пенсионеров, больных, бизнесменов, владельцев земель, домов и квартир, а также несовершеннолетних.
Изменения в социальной сфере
- Бывшим военным и полицейским поднимут пенсию на размер инфляции — девять с половиной процентов. Средняя величина таких выплат по стране составит 43 000 рублей.
- Вносить денежные средства за тепло в квартирах можно будет исключительно в отопительный сезон. Разбивать платежи равномерно на весь год теперь не получится.
- Священников наделят правом во внеурочное время посещать пациентов больниц, в том числе реанимаций, для проведения богослужений.
- На Госуслугах теперь можно будет организовывать голосования среди жильцов многоэтажек. При этом использование других систем в этих целях, напротив, запретят.
Изменения в сфере недвижимости
- Стартует отсчет времени для освоения земельных участков. По истечении срока на граждан, во владении которых будут находиться по-прежнему бесхозные земли, начнут заводить дела об административных правонарушениях.
- При строительстве частных домов подрядчики теперь смогут получать выплаты только после полного завершения работы. До этого момента средства заказчика будут храниться на эскроу-счетах. Таким образом государство решило уберечь граждан от недобросовестных компаний и непредвиденного повышения цен на возведение домов уже после заключения договоров.
- Продать участок, сведений о границах которого нет в Едином госреестре недвижимости, теперь окажется невозможным. Нововведение коснется всех категорий земель.
- Соответствие техническому регламенту отделки квартир в новых домах перестанет быть обязательным. Отныне застройщики смогут ориентироваться на собственные стандарты, которые, в свою очередь, должны соответствовать списку минимальных требований Министерства строительства России.
- Оформлять частные дома обяжут сразу после окончания стройки. В противном случае эксплуатация строения будет запрещена.
Изменения в банковской сфере
- С 1 марта Центробанк снизит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на новостройки с первоначальным взносом от 20% до 30%. Но только для заемщиков с показателем долговой нагрузки менее 70%.
- Граждане получат право запрещать себе брать кредиты на определенные сроки. По мнению властей, такое нововведение поможет защитить людей от действий мошенников и собственных экспрессивных решений.
- В рекламу любого вида кредитов теперь в обязательном порядке станут добавлять предупреждения для заемщиков. На печатной продукции предостережение должно занимать не меньше пяти процентов общей площади объявления, на радио и телевидении — звучать минимум три секунды.
Изменения в бизнес-сфере
- Выплаты иноагентам можно будет отправлять только на специальные счета в уполномоченных российских банках. Открыть таковые будет вправе само нежелательное лицо или его наниматель. При этом воспользоваться деньгами иноагенты смогут только после того, как с них снимут этот статус.
- Зарегистрировать контрольно-кассовую машину можно будет в упрощенном порядке — через Госуслуги.
- Заведения общественного питания обяжут выдавать чеки до оплаты счета, а не после, как это происходит сейчас.
- Владельцы площадок на розничных рынках больше не смогут реализовывать продукцию без контрольно-кассовых машин.
- Продавать энергетики, зажигалки и кальянные смеси абсолютно всем теперь запретят. Отказывать в приобретении таких товаров вскоре нужно будет несовершеннолетним.
Изменения в автомобильной сфере
- Снять машину с учета после реализации разрешат ранее, чем через десять дней, если на руках будет удостоверение сделки нотариусом или купля-продажа состоится на Госуслугах.
- Граждане окажутся вправе поставить авто на учет в Госавтоинспекции без предъявления полиса ОСАГО.
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 марта 2025 года
|Поднятие пенсий бывшим военным и полицейским
|Выплату увеличат на размер инфляции — девять с половиной процентов. Средняя величина таких пенсий по стране составит 43 000 рублей.
|Новые правила оплаты за отопление в квартирах
|Вносить денежные средства теперь можно будет исключительно в отопительный сезон. Разбивать платежи равномерно на весь год не получится.
|Допуск священников до больных во внеурочное время
|Представители церкви смогут посещать пациентов больниц, в том числе реанимаций, для проведения богослужений.
|Возможность организовывать голосования жильцов через Госуслуги
|При этом использование других систем в этих целях, напротив, запретят.
|Введение предела на освоение земель
|По истечении трех лет на граждан, во владении которых будут находиться по-прежнему бесхозные земли, начнут заводить дела об административных правонарушениях.
|Ограничение на плату за возведение частных домов — только через эскроу-счета
|При строительстве подрядчики теперь смогут получать выплаты только после полного завершения работы.
|Запрет продажи участков без ЕГРН
|Нововведение коснется всех категорий земель.
|Разрешение застройщикам отделывать квартиры не по техрегламенту, а по собственным нормам
|Однако эти стандарты все-таки будут должны соответствовать списку минимальных требований Министерства строительства России.
|Обязательство оформлять частные дома сразу после окончания стройки
|В противном случае эксплуатация строения будет запрещена.
|Снижение надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на новостройки с первоначальным взносом от 20% до 30%
|Но только для заемщиков с показателем долговой нагрузки менее 70%.
|Право самозапрета на кредиты
|Такое нововведение поможет защитить людей от действий мошенников и собственных экспрессивных решений.
|Обязательство добавлять в рекламу займов предупреждения для заемщиков
|На печатной продукции предостережение должно занимать не меньше пяти процентов общей площади объявления, на радио и телевидении — звучать минимум три секунды.
|Установление специальных счетов для выплат иноагентам
|Открыть таковые будет вправе само нежелательное лицо или его наниматель. При этом воспользоваться деньгами иноагенты смогут только после того, как с них снимут этот статус.
|Упрощенный порядок регистрации контрольно-кассовой машины
|Теперь поставить аппарат на учет можно будет через Госуслуги.
|Установление порядка выдачи чеков для ресторанов и кафе
|Заведения общественного питания обяжут предоставлять чеки до оплаты счета, а не после, как это происходит сейчас.
|Запрет на продажу без контрольно-кассовых машин на розничных рынках
|Больше без специальной аппаратуры реализовывать товары владельцы рыночных площадок будут не вправе.
|Запрет на продажу энергетиков, зажигалок и кальянных смесей детям
|Вскоре продавцам нужно будет отказывать в приобретении таких товаров несовершеннолетним.
|Ускорение снятия авто с учета после продажи
|Это можно будет сделать ранее, чем через десять дней, если на руках будет удостоверение сделки нотариусом или купля-продажа состоится на Госуслугах
|Упрощение постановки машины на учет
|Граждане окажутся вправе не предъявлять для этого в Госавтоинспекции полис ОСАГО.