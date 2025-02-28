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Что изменится в России с 1 марта 2025 года: запреты и прибавки

Новые повороты в законодательстве страны на старте месяца вновь спешат к россиянам с 1 февраля 2025 года.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Парень-блондин в очках и серой майке смотрит вверх
Источник: Unsplash.com

Первый месяц весны влечет за собой в страну не только приближение теплых деньков, но и нововведения для пенсионеров, больных, бизнесменов, владельцев земель, домов и квартир, а также несовершеннолетних.

Изменения в социальной сфере

  • Бывшим военным и полицейским поднимут пенсию на размер инфляции — девять с половиной процентов. Средняя величина таких выплат по стране составит 43 000 рублей.
  • Вносить денежные средства за тепло в квартирах можно будет исключительно в отопительный сезон. Разбивать платежи равномерно на весь год теперь не получится.
  • Священников наделят правом во внеурочное время посещать пациентов больниц, в том числе реанимаций, для проведения богослужений.
  • На Госуслугах теперь можно будет организовывать голосования среди жильцов многоэтажек. При этом использование других систем в этих целях, напротив, запретят.

Изменения в сфере недвижимости

  • Стартует отсчет времени для освоения земельных участков. По истечении срока на граждан, во владении которых будут находиться по-прежнему бесхозные земли, начнут заводить дела об административных правонарушениях.
  • При строительстве частных домов подрядчики теперь смогут получать выплаты только после полного завершения работы. До этого момента средства заказчика будут храниться на эскроу-счетах. Таким образом государство решило уберечь граждан от недобросовестных компаний и непредвиденного повышения цен на возведение домов уже после заключения договоров.
  • Продать участок, сведений о границах которого нет в Едином госреестре недвижимости, теперь окажется невозможным. Нововведение коснется всех категорий земель.
  • Соответствие техническому регламенту отделки квартир в новых домах перестанет быть обязательным. Отныне застройщики смогут ориентироваться на собственные стандарты, которые, в свою очередь, должны соответствовать списку минимальных требований Министерства строительства России.
  • Оформлять частные дома обяжут сразу после окончания стройки. В противном случае эксплуатация строения будет запрещена.

Изменения в банковской сфере

  • С 1 марта Центробанк снизит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на новостройки с первоначальным взносом от 20% до 30%. Но только для заемщиков с показателем долговой нагрузки менее 70%.
  • Граждане получат право запрещать себе брать кредиты на определенные сроки. По мнению властей, такое нововведение поможет защитить людей от действий мошенников и собственных экспрессивных решений.
  • В рекламу любого вида кредитов теперь в обязательном порядке станут добавлять предупреждения для заемщиков. На печатной продукции предостережение должно занимать не меньше пяти процентов общей площади объявления, на радио и телевидении — звучать минимум три секунды.

Изменения в бизнес-сфере

  • Выплаты иноагентам можно будет отправлять только на специальные счета в уполномоченных российских банках. Открыть таковые будет вправе само нежелательное лицо или его наниматель. При этом воспользоваться деньгами иноагенты смогут только после того, как с них снимут этот статус.
  • Зарегистрировать контрольно-кассовую машину можно будет в упрощенном порядке — через Госуслуги.
  • Заведения общественного питания обяжут выдавать чеки до оплаты счета, а не после, как это происходит сейчас.
  • Владельцы площадок на розничных рынках больше не смогут реализовывать продукцию без контрольно-кассовых машин.
  • Продавать энергетики, зажигалки и кальянные смеси абсолютно всем теперь запретят. Отказывать в приобретении таких товаров вскоре нужно будет несовершеннолетним.

Изменения в автомобильной сфере

  • Снять машину с учета после реализации разрешат ранее, чем через десять дней, если на руках будет удостоверение сделки нотариусом или купля-продажа состоится на Госуслугах.
  • Граждане окажутся вправе поставить авто на учет в Госавтоинспекции без предъявления полиса ОСАГО.

Памятка россиянину: что изменится в России с 1 марта 2025 года

Поднятие пенсий бывшим военным и полицейскимВыплату увеличат на размер инфляции — девять с половиной процентов. Средняя величина таких пенсий по стране составит 43 000 рублей.
Новые правила оплаты за отопление в квартирахВносить денежные средства теперь можно будет исключительно в отопительный сезон. Разбивать платежи равномерно на весь год не получится.
Допуск священников до больных во внеурочное времяПредставители церкви смогут посещать пациентов больниц, в том числе реанимаций, для проведения богослужений.
Возможность организовывать голосования жильцов через ГосуслугиПри этом использование других систем в этих целях, напротив, запретят.
Введение предела на освоение земельПо истечении трех лет на граждан, во владении которых будут находиться по-прежнему бесхозные земли, начнут заводить дела об административных правонарушениях.
Ограничение на плату за возведение частных домов — только через эскроу-счетаПри строительстве подрядчики теперь смогут получать выплаты только после полного завершения работы.
Запрет продажи участков без ЕГРННововведение коснется всех категорий земель.
Разрешение застройщикам отделывать квартиры не по техрегламенту, а по собственным нормамОднако эти стандарты все-таки будут должны соответствовать списку минимальных требований Министерства строительства России.
Обязательство оформлять частные дома сразу после окончания стройкиВ противном случае эксплуатация строения будет запрещена.
Снижение надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на новостройки с первоначальным взносом от 20% до 30%Но только для заемщиков с показателем долговой нагрузки менее 70%.
Право самозапрета на кредитыТакое нововведение поможет защитить людей от действий мошенников и собственных экспрессивных решений.
Обязательство добавлять в рекламу займов предупреждения для заемщиковНа печатной продукции предостережение должно занимать не меньше пяти процентов общей площади объявления, на радио и телевидении — звучать минимум три секунды.
Установление специальных счетов для выплат иноагентамОткрыть таковые будет вправе само нежелательное лицо или его наниматель. При этом воспользоваться деньгами иноагенты смогут только после того, как с них снимут этот статус.
Упрощенный порядок регистрации контрольно-кассовой машиныТеперь поставить аппарат на учет можно будет через Госуслуги.
Установление порядка выдачи чеков для ресторанов и кафеЗаведения общественного питания обяжут предоставлять чеки до оплаты счета, а не после, как это происходит сейчас.
Запрет на продажу без контрольно-кассовых машин на розничных рынкахБольше без специальной аппаратуры реализовывать товары владельцы рыночных площадок будут не вправе.
Запрет на продажу энергетиков, зажигалок и кальянных смесей детямВскоре продавцам нужно будет отказывать в приобретении таких товаров несовершеннолетним.
Ускорение снятия авто с учета после продажиЭто можно будет сделать ранее, чем через десять дней, если на руках будет удостоверение сделки нотариусом или купля-продажа состоится на Госуслугах
Упрощение постановки машины на учетГраждане окажутся вправе не предъявлять для этого в Госавтоинспекции полис ОСАГО.
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