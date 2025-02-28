Что изменится в России с 1 марта 2025 года: запреты и прибавки

Поднятие пенсий бывшим военным и полицейским Выплату увеличат на размер инфляции — девять с половиной процентов. Средняя величина таких пенсий по стране составит 43 000 рублей.

Новые правила оплаты за отопление в квартирах Вносить денежные средства теперь можно будет исключительно в отопительный сезон. Разбивать платежи равномерно на весь год не получится.

Допуск священников до больных во внеурочное время Представители церкви смогут посещать пациентов больниц, в том числе реанимаций, для проведения богослужений.

Возможность организовывать голосования жильцов через Госуслуги При этом использование других систем в этих целях, напротив, запретят.

Введение предела на освоение земель По истечении трех лет на граждан, во владении которых будут находиться по-прежнему бесхозные земли, начнут заводить дела об административных правонарушениях.

Ограничение на плату за возведение частных домов — только через эскроу-счета При строительстве подрядчики теперь смогут получать выплаты только после полного завершения работы.

Запрет продажи участков без ЕГРН Нововведение коснется всех категорий земель.

Разрешение застройщикам отделывать квартиры не по техрегламенту, а по собственным нормам Однако эти стандарты все-таки будут должны соответствовать списку минимальных требований Министерства строительства России.

Обязательство оформлять частные дома сразу после окончания стройки В противном случае эксплуатация строения будет запрещена.

Снижение надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на новостройки с первоначальным взносом от 20% до 30% Но только для заемщиков с показателем долговой нагрузки менее 70%.

Право самозапрета на кредиты Такое нововведение поможет защитить людей от действий мошенников и собственных экспрессивных решений.

Обязательство добавлять в рекламу займов предупреждения для заемщиков На печатной продукции предостережение должно занимать не меньше пяти процентов общей площади объявления, на радио и телевидении — звучать минимум три секунды.

Установление специальных счетов для выплат иноагентам Открыть таковые будет вправе само нежелательное лицо или его наниматель. При этом воспользоваться деньгами иноагенты смогут только после того, как с них снимут этот статус.

Упрощенный порядок регистрации контрольно-кассовой машины Теперь поставить аппарат на учет можно будет через Госуслуги.

Установление порядка выдачи чеков для ресторанов и кафе Заведения общественного питания обяжут предоставлять чеки до оплаты счета, а не после, как это происходит сейчас.

Запрет на продажу без контрольно-кассовых машин на розничных рынках Больше без специальной аппаратуры реализовывать товары владельцы рыночных площадок будут не вправе.

Запрет на продажу энергетиков, зажигалок и кальянных смесей детям Вскоре продавцам нужно будет отказывать в приобретении таких товаров несовершеннолетним.

Ускорение снятия авто с учета после продажи Это можно будет сделать ранее, чем через десять дней, если на руках будет удостоверение сделки нотариусом или купля-продажа состоится на Госуслугах