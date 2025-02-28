В космос запустили ракету-носитель с юбилейным логотипом «Артека»

Напомним, астроном из Крыма Василий Румянцев с помощью телескопа нашел и исследовал разгонный блок Centaur. Он пропал из виду ученых после выведения американского лунного посадочного модуля Peregrine на орбиту. Специалист объяснил, что объект был ярким и вращался.