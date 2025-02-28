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В космос запустили ракету-носитель с юбилейным логотипом «Артека»

В космос запустили ракету-носитель с юбилейным логотипом «Артека», сообщает пресс-служба международного детского центра.

Источник: МДЦ "Артек"

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» состоялся с космодрома Байконур.

Известно, что объект доставит грузовой корабль «Прогресс МС-30» на Международную космическую станцию. Перед стартом сотрудники «Артека» осмотрели площадку. Помимо этого, участники посетили мемориальный комплекс и музей космодрома Байконур, побывали в макете орбитального корабля «Буран».

Напомним, астроном из Крыма Василий Румянцев с помощью телескопа нашел и исследовал разгонный блок Centaur. Он пропал из виду ученых после выведения американского лунного посадочного модуля Peregrine на орбиту. Специалист объяснил, что объект был ярким и вращался.

космос