В космос запустили ракету-носитель с юбилейным логотипом «Артека»

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» состоялся с космодрома Байконур.
Известно, что объект доставит грузовой корабль «Прогресс МС-30» на Международную космическую станцию. Перед стартом сотрудники «Артека» осмотрели площадку. Помимо этого, участники посетили мемориальный комплекс и музей космодрома Байконур, побывали в макете орбитального корабля «Буран».
Напомним, астроном из Крыма Василий Румянцев с помощью телескопа нашел и исследовал разгонный блок Centaur. Он пропал из виду ученых после выведения американского лунного посадочного модуля Peregrine на орбиту. Специалист объяснил, что объект был ярким и вращался.