Есть ли в Крыму дефицит лекарств?

Каждый год, в пик сезона простуд, в социальных сетях жителей полуострова можно встретить множество жалоб на недостаток или полное отсутствие в аптеках республики лекарств, необходимых для лечения сезонных болезней. В этом году также не обошлось без паники: крымчане утверждают, что из аптек, якобы, исчезли противовирусные препараты и экспресс-тесты.