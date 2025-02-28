Есть ли в Крыму дефицит лекарств?

Каждый год, в пик сезона простуд, в социальных сетях жителей полуострова можно встретить множество жалоб на недостаток или полное отсутствие в аптеках республики лекарств, необходимых для лечения сезонных болезней. В этом году также не обошлось без паники: крымчане утверждают, что из аптек, якобы, исчезли противовирусные препараты и экспресс-тесты.
Однако, как заверили в Министерстве здравоохранения Крыма, проблем с наличием лекарств в аптеках полуострова нет. Все необходимые препараты, включая жизненно важные, доступны в достаточном количестве.
«По данным ГУП РК “Крым-Фармация”, перебоев на поставщиках с антибактериальными препаратами широкого спектра действия, противовирусными и жаропонижающими лекарственными препаратами нет», сообщили «АиФ-Крым» в пресс-службе ведомства.