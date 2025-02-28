Ушла из жизни омская журналистка и писательница Тамара Саблина

За свою долгую карьеру она стала автором семи книг, четырех пьес, сотен статей и очерков, опубликованных не только в омских, но и в центральных изданиях. Коллеги вспоминают ее как талантливого автора и неравнодушного человека, посвятившего жизнь журналистскому делу.