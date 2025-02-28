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Ушла из жизни омская журналистка и писательница Тамара Саблина

Она не дожила до своего 88-го дня рождения всего несколько дней.

Источник: Om1 Омск

На 87-м году жизни скончалась омская журналистка и писательница Тамара Леонидовна Саблина. О ее кончине сообщил информационный портал «Омскрегион».

Тамара Саблина родилась 4 марта 1937 года в городе Красавино Вологодской области. В 1959 году, окончив Горьковский (ныне Нижегородский) университет, она переехала в Омскую область, где посвятила свою жизнь журналистике. Работала в таких изданиях, как «Голос целины», «Омская правда» и «Омское время».

За свою долгую карьеру она стала автором семи книг, четырех пьес, сотен статей и очерков, опубликованных не только в омских, но и в центральных изданиях. Коллеги вспоминают ее как талантливого автора и неравнодушного человека, посвятившего жизнь журналистскому делу.

Редакция Om1 Омск выражает соболезнования родным и близким Тамары Леонидовны.