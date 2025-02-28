«Должна быть колея справедливости». Лукашенко сказал, как бизнес и производители должны устанавливать цены

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ценах, которые устанавливают бизнес, сообщает БелТА.
Прежде всего белорусский лидер обратил внимание на то, что не должны существовать жесткие методы регулирования, чтобы это не наносило вред экономике. Власти, как он отметил, не должны слишком сдерживать цены.
— Мы не должны чрезмерно сдерживать цены товаропроизводителей, — прокомментировал он.
При этом Александр Лукашенко озвучил новую роль государства в ценообразовании.
— Роль государства отныне должна заключаться не в надзирательстве, а в создании понятных условий работы, общих правил поведения для всех участников рынка, — пояснил глава страны.
Резюмируя также, Лукашенко сказал, как бизнесу и производителям следует устанавливать цены, упомянув о справедливости.
— Бизнесмены и производители должны сами устанавливать цену на продукцию, но у них должна быть колея — колея справедливости, — констатировал лидер Беларуси.
Напомним, ранее белорусский президент пообещал жестокую поддержку частному бизнесу, но с конкретным условием.
Еще Лукашенко сказал, какие товары должны быть по карману белорусам.