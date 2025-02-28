Для станции «Театральная» на оранжевой линии метро спроектируют входы и выходы

Под размещение наземных сооружений метрополитена распланируют 600-метровый участок улицы Декабристов, расположенный рядом с Мариинским театром. Согласно опубликованному распоряжению, проект планировки территории для строительства вестибюлей станции «Театральная» должны подготовить до 3 марта 2026 года.
В рамках распоряжения планируется размещение объектов, необходимых для работы метро, включая вестибюли и наземные шахты.
Ранее мы писали о том, что на станции «Театральная» с 23 на 24 февраля прошли аварийно-тренировочные учения. Сложность операции заключалась в том, что станция еще не имеет собственного выхода на поверхность, поэтому пассажиров эвакуировали через вентиляционную шахту.