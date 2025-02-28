Для станции «Театральная» на оранжевой линии метро спроектируют входы и выходы

Ранее мы писали о том, что на станции «Театральная» с 23 на 24 февраля прошли аварийно-тренировочные учения. Сложность операции заключалась в том, что станция еще не имеет собственного выхода на поверхность, поэтому пассажиров эвакуировали через вентиляционную шахту.