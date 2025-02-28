Светомузыкальный фонтан решили установить около Дворца спорта в Ростове

Около Дворца спорта в Ростове-на-Дону решили установить пешеходный светомузыкальный фонтан. Конкурс на проведение работ открыт на госзакупок.
Заказчиком выступает спортивная школа олимпийского резерва имени Виктора Понедельника. Поиск подрядчика ведется с февраля, определить исполнителя работ должны 7 марта 2025 года.
Начальная стоимость контракта — 103,5 млн рублей. За эти деньги предполагается четыре этапа работ с завершением до 31 июля 2025 года. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение задачи, а также обязан за свой счет устранять дефекты, выявленные в гарантийный срок (в течение 36 месяцев).
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону отложили строительство следственного изолятора на Доватора, 142д.