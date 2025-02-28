Светомузыкальный фонтан решили установить около Дворца спорта в Ростове

Начальная стоимость контракта — 103,5 млн рублей. За эти деньги предполагается четыре этапа работ с завершением до 31 июля 2025 года. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение задачи, а также обязан за свой счет устранять дефекты, выявленные в гарантийный срок (в течение 36 месяцев).