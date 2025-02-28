На Башкирии опустится магнитная буря

Жителей Башкирии предупредили о магнитной буре, которая возникла из-за вспышки на Солнце. Облако из солнечного вещества подобралось к Земле и вызвало возмущение геомагнитного поля.
Сегодня, 28 февраля, буря достигнет пика. Метеозависимые и чувствительные люди могут чувствовать недомогание, тошноту и головную боль. Специалисты советуют воздержаться от физических нагрузок и соблюдать покой.
— Во второй половине пятницы до окончания суток магнитосфера Земли будет находиться в слабовозмущённом состоянии, — сообщается в телеграм-канале «Метеовести».
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