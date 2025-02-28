Уборка Нижнего Новгорода после зимы начнется раньше из-за ранней весны

Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, обычно дорожные и коммунальные службы начинали убирать улицы после зимы ближе к концу марта, когда температура воздуха становилась стабильно тёплой и с городских улиц был вывезен весь снег. Однако, в связи с наступлением тёплой погоды и значительным опережением графика, уборка города начнётся уже сейчас. Мэр поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства, а также главам районов подготовить для этого технику и рабочих.
К мойке улиц приступят позже, когда температура перестанет колебаться от минуса к плюсу. Основные масштабные уборочные работы запланированы в рамках традиционного месячника по благоустройству.
По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города, в настоящее время дорожники в каждом районе очищают прибордюрные полосы и колодцы от оставшегося снега и песка, а техника приступила к прометанию проезжих частей и пешеходных зон. Рабочие подбирают оттаявший мусор и очищают столбы и остановочные павильоны от незаконных объявлений. Если позволят погодные условия, то на днях на улицы города выйдут пылесосы и поливомоечная техника.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует раннюю весну в Нижнем Новгороде. Среднемесячная температура воздуха в марте превысит норму на 3−5 градусов. Ночная температура опустится до −5 градусов, дневная поднимется до +1,5 градусов. Ожидаемый дефицит осадков составит 10−30%. Снежный покров растает к середине марта, что на месяц раньше обычного. Во второй половине марта температура может быть апрельской.
Ранее сообщалось, что контроль за ямочным ремонтом усилили в Нижнем Новгороде.