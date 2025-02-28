Уборка Нижнего Новгорода после зимы начнется раньше из-за ранней весны

Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, обычно дорожные и коммунальные службы начинали убирать улицы после зимы ближе к концу марта, когда температура воздуха становилась стабильно тёплой и с городских улиц был вывезен весь снег. Однако, в связи с наступлением тёплой погоды и значительным опережением графика, уборка города начнётся уже сейчас. Мэр поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства, а также главам районов подготовить для этого технику и рабочих.