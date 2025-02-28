Метели и дожди ожидают казахстанцев в первые дни весны

«В выходные дни с влиянием циклона на западные регионы и прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег с низовой метелью и на юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега», — говорится в сообщении «Казгидромета».