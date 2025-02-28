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Метели и дожди ожидают казахстанцев в первые дни весны

На большей части страны ожидается снег.

Сейчас в Ричмонде: +6° 4 м/с 61% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: Baigenews

Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану с 1 по 3 марта 2025 года, передаёт BaigeNews.kz.

«В выходные дни с влиянием циклона на западные регионы и прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег с низовой метелью и на юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега», — говорится в сообщении «Казгидромета».

К слову, сильный снег прогнозируется 2 марта на северо-западе республики, сильные осадки ожидаются 2—3 марта на юге, 3 марта на юго-востоке страны. По республике также ожидаются туман, гололед, порывистый ветер.

«Температуры воздуха в ночные часы на западе, северо-западе, севере ожидаются −8−23°С, на востоке, в центре −10−26°С, на юге −2−15°С, на юго-востоке −3−10°С, в горных районах −12−20°С», — добавили синоптики.