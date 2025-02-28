Омский НПЗ поддержал выездной матч проекта «Хоккей для всех» в Таврическом районе

В Таврическом районе Омской области при поддержке Омского НПЗ состоялся первый выездной матч проекта «Хоккей для всех». На новом ледовом катке, возведенном при поддержке правительства Омской области, встретились сборная ОмГУ имени Ф. М. Достоевского и хоккейная команда районов области «Таврия». Победителем турнира стала команда ОмГУ, которая в итоге получила кубок «Энергия поколений».
«Название награды говорит само за себя: на льду сошлись молодые и опытные игроки. Благодаря поддержке предприятия у нас есть возможность активно развивать любительский хоккей в регионе. В первый год участниками проекта были в основном городские команды, а сейчас могут соревноваться игроки со всей Омской области. Благодаря поддержке Омского НПЗ мы можем развивать любительский хоккей по всей Омской области, а не только в городе», — отметил президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.
Проект «Хоккей для всех» реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и уже объединил более 10 тысяч любителей хоккея со всей области. Главная идея проекта — развить у жителей региона любовь к спорту, активному образу жизни и сделать эти занятия доступными даже в самых отдаленных селах региона.
«Проект “Хоккей для всех” нацелен именно на массовое вовлечение жителей региона в спорт. Для Омского НПЗ важно, чтобы у всех были равные возможности для поддержания здорового образа жизни. Участие в любительских турнирах в рамках проекта — это полезный опыт, который мотивирует к новым достижениям независимо от возраста и статуса игроков», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
В рамках проекта проводятся соревнования мужских, женских и детских команд. Особое внимание уделяется развитию женского хоккея, который второй год подряд становится межрегиональным турниром. Следующим значимым событием проекта станет турнир «КосмоОмск», запланированный на апрель текущего года.