Омский НПЗ поддержал выездной матч проекта «Хоккей для всех» в Таврическом районе

«Название награды говорит само за себя: на льду сошлись молодые и опытные игроки. Благодаря поддержке предприятия у нас есть возможность активно развивать любительский хоккей в регионе. В первый год участниками проекта были в основном городские команды, а сейчас могут соревноваться игроки со всей Омской области. Благодаря поддержке Омского НПЗ мы можем развивать любительский хоккей по всей Омской области, а не только в городе», — отметил президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.