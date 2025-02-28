В Челябинске пьяных водителей будут ловить через чат-бот

С начала года на дорогах Челябинской области пойманы пьяными более 1,7 тыс. водителей. Для борьбы с ними региональная госавтоинспекция запустила чат-бот, куда любой может сообщить о человеке, севшем за руль в нетрезвом состоянии.
«Чат-бот beZdtp74_bot запущен в Telegram в тестовом режиме с 26 февраля, он анонимный, в него вовлечены практически все руководящие сотрудники, которые ставят задачи личным составам, — прокомментировал начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Иван Путков. — Неравнодушные граждане в своих сообщениях должны указывать информацию о месте правонарушения, адрес нужен как можно более точный, желательно прикреплять фото, на котором будут отчётливо видны госномер и цвет автомобиля. Поступившая информация будет незамедлительно передаваться самому ближнему экипажу на дороге. Отслеживать конкретный автомобиль будут также с помощью видеокамер».
Приведём цифры: в 2024 году сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили почти 14,5 тыс. водителей, севших за руль в нетрезвом виде. 1789 из них решились на такое повторно. С начала 2025 года выявлено уже 1759 нетрезвых водителей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 7,3%.
«В этом году уже произошло 17 ДТП, в которых 28 человек получили травмы, — констатировал факт Иван Путков. — В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 42%. У нас каждый седьмой погиб в ДТП с участием нетрезвых водителей!».
Про водителей-убийц снимут фильм
Среди водителей, которые были выявлены при управлении в нетрезвом состоянии в прошлом году, 42% — это взрослые состоявшиеся люди от 40 до 80 лет. Вторая группа — 32% — это молодые люди от 30 до 40 лет. И только 25% остается на нашу молодежь. Такую статистику привела региональный омбудсмен Юлия Сударенко.
«Поддерживаю любые инструменты, чтобы снизить количество ДТП, — заявила она. — Понятно, что инспекторы не в силах останавливать каждую машину, к тому же мы помним, какие сокращения кадров произошли за последние 10 лет. С тех пор как правонарушения стали фиксировать камеры, у людей появилось ощущение безнаказанности. Некоторые считают нормальным сесть за руль после пары бокалов вина, пока не случится страшное. Вспомним, жуткую трагедию, случившуюся в конце 2023 года. 32-летний магнитогорец устроил пьяное ДТП, в котором погибла его трёхлетняя дочь. Самое ужасное, что за руль его усадила жена. А ведь этого могло не произойти, если бы кто-то их остановил, не дал выпившему человеку тронуться с места! Сегодня у человека, повторно севшего за руль пьяным, могут конфисковать автомобиль в пользу государства. Я бы отбирала машину уже после первого раза, чтобы не было соблазна повторить правонарушение. В руках нетрезвого человека автомобиль превращается в орудие массового поражения!».
«Это фестиваль фильмов, которые снимают осужденные, отбывающие наказания в колониях по всей стране, — пояснила Юлия Сударенко. — В этом году он пройдёт уже в 12-й раз. У нас картину можно будет увидеть в кинотеатрах сети “Мегаполис” в конце сентября — начале октября».
20 камер на 1000 человек
«Безопасность дорожного движения начинается с культуры вождения, а в последние годы мы наблюдаем падение этой культуры, — поделился мнением председатель комиссии Общественной палаты по вопросам безопасности Евгений Савченко. — Физическое присутствие сотрудников ГИБДД на дорогах — это важный отрезвляющий фактор. Что собой сегодня представляет видеонаблюдение на дорогах? Это средство, которое гарантирует неотвратимость наказания, но не предотвращает совершения правонарушения, особенно для неадекватных людей с низким уровнем культуре. В том же Китае работают видеокамеры с использованием технологии машинного зрения, насыщенность проезжих частей и общественного пространства — 600−800 камер на 1000 человек. У нас приходится по 20−22 камеры на 1000 человек. Но это и не машинное зрение, а просто фиксация нарушений. Поэтому хороши все возможные средства для профилактики ДТП. Если мы видим неадекватность вождения, которая несет угрозу, нет ничего постыдного в том, чтобы проинформировать ГИБДД с помощью чат-бота. Думайте о том, что вы, возможно, спасете чьи-то жизни!».
Действительно, видеокамеры, работающие на наших дорогах, пока не в состоянии выделять в потоке нетрезвых водителей, зато активно развивается система фото- и видеофиксации. Прирост камер в 2024 году составил 100 постов. В 2023 работало 259 постов, в 2024 — стало 359.
«В итоге стало больше постановлений о привлечении к водителей к административной ответственности, — отметил министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб. — Если в 2023 году мы имели 1,4 млн протоколов за нарушение ПДД, то в 2024 году их стало больше на 57%! Понятно, что нужно увеличивать количество патрулей на дорогах, сейчас перераспределяем нагрузку на экипажи, чтобы освободить инспекторов от бумажной работы по оформлению ДТП. Где это могут делать аварийные комиссары, лучше прибегать к их помощи, а сотрудников ГАИ привлекать уже для принятия окончательного решения».
Ремни, наезды и питбайки.
Иван Путков отметил, что растет число погибших, которые ездили не пристегнутыми. В прошлом году к ответственности привлечены 168 тыс. водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Но количество погибших при этом выросло до 84 человек, в 2023 эта цифра была меньше. С начала этого года за не пристегнутый ремень оштрафованы 12 южноуральцев.
«Мы также бьём все рекорды по количеству наездов на пешеходов, — посетовал Путков. — У нас третье место в стране по этому показателю после Москвы и Московской области, опережаем даже Екатеринбург с Уфой. Трагичные ДТП, как правило, происходят на нерегулируемых пешеходных переходах. Увы, треть гибнут и страдают именно там. Водители перестали видеть пешеходов и снижать скорость на подъездах к таким переходам. Особенно опасно это на многополосных дорогах, где пешеход может выйти из-за параллельно движущейся с вами машины. Обращаемся и к пешеходам, ведь большинство людей переходит проезжую часть, не видя никаких опасностей вокруг. Снимайте капюшоны, отключайте свои гаджеты, вынимайте наушники, смотрите по сторонам!».
В преддверии тёплого сезона представители Госавтоинспекции предупредили южноуральцев также о росте ДТП с участием питбайков.
«Питбайк — это механическое транспортное средство, которое вообще не должно быть допущено для участия в дорожном движении! Они не предусмотрены для автодорог с твердым покрытием, поэтому могут использоваться только на спецплощадках! — заявил Иван Путков. — Стоимость питбайков на сайтах объявлений начинается от 50 тыс. рублей, родители покупают их детям, не думая о том, какие могут быть последствия. И, к сожалению, ДТП с питбайками из года в год всё больше. Дети выезжают на дороги общего пользования, не используют шлемы, не имеют навыков управления, не знают правил дорожного движения и ae ;не соблюдают скорость от слова совсем!».