В Челябинске пьяных водителей будут ловить через чат-бот

«Безопасность дорожного движения начинается с культуры вождения, а в последние годы мы наблюдаем падение этой культуры, — поделился мнением председатель комиссии Общественной палаты по вопросам безопасности Евгений Савченко. — Физическое присутствие сотрудников ГИБДД на дорогах — это важный отрезвляющий фактор. Что собой сегодня представляет видеонаблюдение на дорогах? Это средство, которое гарантирует неотвратимость наказания, но не предотвращает совершения правонарушения, особенно для неадекватных людей с низким уровнем культуре. В том же Китае работают видеокамеры с использованием технологии машинного зрения, насыщенность проезжих частей и общественного пространства — 600−800 камер на 1000 человек. У нас приходится по 20−22 камеры на 1000 человек. Но это и не машинное зрение, а просто фиксация нарушений. Поэтому хороши все возможные средства для профилактики ДТП. Если мы видим неадекватность вождения, которая несет угрозу, нет ничего постыдного в том, чтобы проинформировать ГИБДД с помощью чат-бота. Думайте о том, что вы, возможно, спасете чьи-то жизни!».