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Какой контент российские пользователи соцсетей лайкают больше всего

Ко Дню лайка, который отмечается 1 марта, VK провела анализ положительных реакций пользователей ВКонтакте, Одноклассников и Дзена за 2024 год, чтобы выяснить, какой контент вызывает наибольший отклик у российской аудитории.

Кристина Корчанова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com

Ко Дню лайка аналитики VK провели исследование предпочтений аудитории и выяснили, что пользователи ВКонтакте в 2024 году чаще всего ставили положительные отметки в сообществах, посвященных юмору и развлечениям, образованию, новостям, животным и творчеству.

Среди пользователей Одноклассников наибольшей популярностью пользовались сообщества, посвященные кулинарии, питомцам, юмору, поздравлениям и книгам.

На платформе Дзен в 2024 году чаще всего лайкали материалы из категорий «Общество», «Новости», «Домашние животные», «Отношения», а также «Еда и напитки».

В 2024 году больше всего реакций пользователи ВКонтакте поставили трогательному клипу о собаке, которую хозяин нашел через три года. Аудитория ОК поставила наибольшее число «Классов» и других реакций публикациям, где пожарные из Екатеринбурга поздравили женщин с 8 Марта и где студент медицинского вуза спас пассажирку московского метрополитена.

Женщины чаще лайкают контент

По данным аналитиков VK, всего российские пользователи ВКонтакте, ОК и Дзена поставили свыше 110 млрд реакций за 2024 год. Причем женщины проявили большую активность во всех соцсетях. Так, во ВКонтакте уже второй год подряд женщины оставляют 62% всех лайков. Аналогичная картина наблюдается и в Дзене, где на долю женщин приходится 62% реакций. В Одноклассниках этот показатель еще выше — 67% всех «Классов» и других реакций оставили именно они.

Самые активные регионы России

В рамках исследования команда аналитиков VK также установила, в каких российских регионах пользователи проявляют наибольшую активность. Среди аудитории ВКонтакте в пятерке лидеров оказались следующие регионы: Челябинская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Кемеровская и Нижегородская области.

Пользователи Одноклассников были особенно активны в Воронежской области, Ставропольском крае, Иркутской области, Краснодарском крае и Кемеровской области.

Наиболее активными пользователями на платформе Дзен стали жители Калининградской, Астраханской, Ивановской, Волгоградской и Томской областей.

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