Какой контент российские пользователи соцсетей лайкают больше всего

По данным аналитиков VK, всего российские пользователи ВКонтакте, ОК и Дзена поставили свыше 110 млрд реакций за 2024 год. Причем женщины проявили большую активность во всех соцсетях. Так, во ВКонтакте уже второй год подряд женщины оставляют 62% всех лайков. Аналогичная картина наблюдается и в Дзене, где на долю женщин приходится 62% реакций. В Одноклассниках этот показатель еще выше — 67% всех «Классов» и других реакций оставили именно они.