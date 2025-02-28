Какой контент российские пользователи соцсетей лайкают больше всего

Ко Дню лайка аналитики VK провели исследование предпочтений аудитории и выяснили, что пользователи ВКонтакте в 2024 году чаще всего ставили положительные отметки в сообществах, посвященных юмору и развлечениям, образованию, новостям, животным и творчеству.
Среди пользователей Одноклассников наибольшей популярностью пользовались сообщества, посвященные кулинарии, питомцам, юмору, поздравлениям и книгам.
На платформе Дзен в 2024 году чаще всего лайкали материалы из категорий «Общество», «Новости», «Домашние животные», «Отношения», а также «Еда и напитки».
В 2024 году больше всего реакций пользователи ВКонтакте поставили трогательному клипу о собаке, которую хозяин нашел через три года. Аудитория ОК поставила наибольшее число «Классов» и других реакций публикациям, где пожарные из Екатеринбурга поздравили женщин с 8 Марта и где студент медицинского вуза спас пассажирку московского метрополитена.
Женщины чаще лайкают контент
По данным аналитиков VK, всего российские пользователи ВКонтакте, ОК и Дзена поставили свыше 110 млрд реакций за 2024 год. Причем женщины проявили большую активность во всех соцсетях. Так, во ВКонтакте уже второй год подряд женщины оставляют 62% всех лайков. Аналогичная картина наблюдается и в Дзене, где на долю женщин приходится 62% реакций. В Одноклассниках этот показатель еще выше — 67% всех «Классов» и других реакций оставили именно они.
Самые активные регионы России
В рамках исследования команда аналитиков VK также установила, в каких российских регионах пользователи проявляют наибольшую активность. Среди аудитории ВКонтакте в пятерке лидеров оказались следующие регионы: Челябинская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Кемеровская и Нижегородская области.
Пользователи Одноклассников были особенно активны в Воронежской области, Ставропольском крае, Иркутской области, Краснодарском крае и Кемеровской области.
Наиболее активными пользователями на платформе Дзен стали жители Калининградской, Астраханской, Ивановской, Волгоградской и Томской областей.