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Виталий Хоценко встретился с волонтерами из центра «Трубецкое Zа сVоих»

Активисты движения активно помогают бойцам на фронте.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 февраля, Виталий Хоценко посетил Азовский немецкий национальный район, где встретился с активистами движения «Трубецкое Zа сVоих». Глава региона выразил благодарность основателем волонтерского движения, которые помогают участникам СВО.

Жители деревни Трубецое собирают посылки для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Волонтеры плетут маскировочные сети, шьют теплую одежду для солдат. За все время неравнодушные местные жители изготовили и отправили в зону СВО тысячи необходимых предметов.

Виталий Хоценко посетил волонтерский центр вместе с участником СВО Анатолием Роммелем. Губернатор выразил благодарность волонтерам и добровольцам, которые оказывают поддержку бойцам на фронте.