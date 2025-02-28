Виталий Хоценко встретился с волонтерами из центра «Трубецкое Zа сVоих»

Сегодня, 28 февраля, Виталий Хоценко посетил Азовский немецкий национальный район, где встретился с активистами движения «Трубецкое Zа сVоих». Глава региона выразил благодарность основателем волонтерского движения, которые помогают участникам СВО.
Жители деревни Трубецое собирают посылки для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Волонтеры плетут маскировочные сети, шьют теплую одежду для солдат. За все время неравнодушные местные жители изготовили и отправили в зону СВО тысячи необходимых предметов.
Виталий Хоценко посетил волонтерский центр вместе с участником СВО Анатолием Роммелем. Губернатор выразил благодарность волонтерам и добровольцам, которые оказывают поддержку бойцам на фронте.