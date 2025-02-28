Виталий Хоценко встретился с волонтерами из центра «Трубецкое Zа сVоих»

Жители деревни Трубецое собирают посылки для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Волонтеры плетут маскировочные сети, шьют теплую одежду для солдат. За все время неравнодушные местные жители изготовили и отправили в зону СВО тысячи необходимых предметов.