«Непонятно, как вы вообще на ногах стоите»: сибирячка узнала о страшном диагнозе во время школьного осмотра у врача

Школьная диспансеризация обернулась для 17-летней девушки из Шелехова настоящим кошмаром — она узнала о страшном заболевании, которое медленно убивало ее. Медики, увидевшие критически низкий показатель гемоглобина, забили тревогу.
— Когда пришли результаты анализов, врачи удивились, как я вообще на ногах стою. У них были подозрения либо на анемию, либо на лейкоз (рак крови. — Ред.). Мне не верилось, что у меня может быть рак, поэтому я была абсолютно спокойна, думала, что привести показатели в норму помогут обычные витамины, — рассказывает Екатерина Токманова ИА «Виаком».
В срочном порядке девушку увезли в больницу — делать пункцию (анализ, показывающий наличие раковых клеток). При повторном заборе крови выясняется, что уровень гемоглобина упал еще ниже, поэтому Екатерину экстренно госпитализировали, началось лечение, для этого пришлось ехать в клинику Санкт-Петербурга.
Химиотерапия помогла, но только на пять лет, после случился рецидив. Ей пришлось пережить пересадку костного мозга. В итоге лейкоз удалось побороть — сейчас нужно проходить постоянные осмотры у врачей и следить за самочувствием.
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