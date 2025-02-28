«Непонятно, как вы вообще на ногах стоите»: сибирячка узнала о страшном диагнозе во время школьного осмотра у врача

— Когда пришли результаты анализов, врачи удивились, как я вообще на ногах стою. У них были подозрения либо на анемию, либо на лейкоз (рак крови. — Ред.). Мне не верилось, что у меня может быть рак, поэтому я была абсолютно спокойна, думала, что привести показатели в норму помогут обычные витамины, — рассказывает Екатерина Токманова ИА «Виаком».