Эксперт рассказал о «болезни» новых троллейбусов, которые купили для Калининграда

— Бывают [поломки] от влаги. Когда было много снега, происходило стекание в печки, и короткие замыкания происходили. Но это единичные случаи, если брать статистику по троллейбусному парку, — сказал гость эфира. — У нас в осенне-зимний период средний процент влажности порядка 95−98%. Для нас переход с плюса на минус критичен. Для нас было бы, может, и комфортнее, если бы мы ушли в минус в декабре и стал бы суше воздух. Это касается и автобусов. Мы, бывает, по несколько раз за сезон меняем на них фильтры-осушители.