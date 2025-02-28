Эксперт рассказал о «болезни» новых троллейбусов, которые купили для Калининграда

Новые троллейбусы, которые купили для Калининграда, боятся влаги. У них бывают короткие замыкания. Об этом 28 февраля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказал директор предприятия «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин.
— Бывают [поломки] от влаги. Когда было много снега, происходило стекание в печки, и короткие замыкания происходили. Но это единичные случаи, если брать статистику по троллейбусному парку, — сказал гость эфира. — У нас в осенне-зимний период средний процент влажности порядка 95−98%. Для нас переход с плюса на минус критичен. Для нас было бы, может, и комфортнее, если бы мы ушли в минус в декабре и стал бы суше воздух. Это касается и автобусов. Мы, бывает, по несколько раз за сезон меняем на них фильтры-осушители.
При этом директор предприятия отметил, что новые троллейбусы — с композитными корпусами, с колесными арками из нержавейки. То есть под климат Прибалтики приспособлены.
— Мы учли все, что нам бы позволило в данных условиях эксплуатировать подвижной состав. По максимуму с производителями отработали эти вещи, — сказал Владимир Фомин.
Он сказал, что любая техника может ломаться. И новые троллейбусы в том числе. Но, по статистике, из 15 сходов только 3−4 связаны с новыми троллейбусами. В основном «болеют», конечно, старые машины.