Хоценко вручил юбилейные президентские медали ветеранам из Азовского района

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня работает в Азовском районе. По поручению президента он вручил юбилейную медаль жительнице блокадного Ленинграда Ядвиге Славкиной и труженице тыла Анне Труш. Награды «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг» утвердил Владимир Путин.
Ядвига Славкина помнит времена эвакуации из блокадного Ленинграда в Омскую область. В то время она была совсем ребенком и работала наравне со взрослыми, а также оказывала помощь солдатам на фронте.
Она родилась 18 мая 1936 года в Ленинграде. В ее семье было трое детей, отца призвали в ряды Советской армии в 1941 году, через год он пропал без вести. Ядвигу вместе с матерью эвакуировали в Кормиловский район Омской области. Уже с 15 лет она наработала на лесозаводе, а потом на различных предприятиях. На пенсию Ядвига вышла в 1986 году.
Анна Труш, ветеран труда, труженица тыла из Азово родилась в 1928 году в многодетной семье. Она с раннего возраста уже трудилась на полях. Вместе с детьми они собирали колоски под девизом: «Каждый колосок — это пуля врагу».
Виталий Хоценко отметил, что у Анны Труш большая и дружная семья: двое детей, шесть внуков, десять правнуков и два праправнука. Губернатор пожелал Анне крепкого здоровья и вручил юбилейную президентскую медаль.
Глава региона отметил, что благодаря героизму наших ветеранов Россия всегда будет великой страной.