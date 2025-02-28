Хоценко вручил юбилейные президентские медали ветеранам из Азовского района

Она родилась 18 мая 1936 года в Ленинграде. В ее семье было трое детей, отца призвали в ряды Советской армии в 1941 году, через год он пропал без вести. Ядвигу вместе с матерью эвакуировали в Кормиловский район Омской области. Уже с 15 лет она наработала на лесозаводе, а потом на различных предприятиях. На пенсию Ядвига вышла в 1986 году.