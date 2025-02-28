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В Академическом районе Екатеринбурга появились новые названия остановок

В Академическом районе Екатеринбурга присвоены названия новым остановкам общественного транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как сообщил официальный портал горадминистрации Екатеринбург.рф, остановочные пункты на улице Академика Парина в 12-м квартале Академического района, около детской школы искусств № 6 им. К. Е. Архипова, названы «Академия творчества».

Автобусные остановки в оба направления на ул. Академика Парина в 13-м квартале дали название «13-й квартал Академического района».

Остановочный пункт около пересечения улиц Академика Парина и Чкалова назвали «Академия тенниса».

Как сообщалось ранее, 28 февраля начал работу Академический районный суд. Председатель суда Сергей Савинов обсудил основные вопросы с заместителями и судьями. По данным пресс-службы Свердловского областного суда, районный суд полностью готов к приему граждан. Здесь уже можно подавать документы, а также иски.