В Академическом районе Екатеринбурга появились новые названия остановок

Как сообщалось ранее, 28 февраля начал работу Академический районный суд. Председатель суда Сергей Савинов обсудил основные вопросы с заместителями и судьями. По данным пресс-службы Свердловского областного суда, районный суд полностью готов к приему граждан. Здесь уже можно подавать документы, а также иски.