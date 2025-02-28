В Академическом районе Екатеринбурга появились новые названия остановок

Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Как сообщил официальный портал горадминистрации Екатеринбург.рф, остановочные пункты на улице Академика Парина в 12-м квартале Академического района, около детской школы искусств № 6 им. К. Е. Архипова, названы «Академия творчества».
Автобусные остановки в оба направления на ул. Академика Парина в 13-м квартале дали название «13-й квартал Академического района».
Остановочный пункт около пересечения улиц Академика Парина и Чкалова назвали «Академия тенниса».
Как сообщалось ранее, 28 февраля начал работу Академический районный суд. Председатель суда Сергей Савинов обсудил основные вопросы с заместителями и судьями. По данным пресс-службы Свердловского областного суда, районный суд полностью готов к приему граждан. Здесь уже можно подавать документы, а также иски.