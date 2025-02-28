В Волковыске МЧС вызвали из-за ребенка, засунувшего палец в овощечистку

В Волковыске палец ребенка застрял в овощечистке, рассказали в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел 27 февраля в районном центре. Жительница Волковыска вызвала МЧС, потому что ее дочка засунула палец в овощечистку.
— Мать рассказала, что палец двухлетней малышки застрял в лезвии ручной овощечистки, — сообщили в МЧС.
Прибывшие спасатели разжали лезвие овощечистке, и тогда палец девочки смогли освободить. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.
Также спасатели МЧС вытащили лося, провалившегося под лед под Рогачевом.