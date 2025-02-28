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В Волковыске МЧС вызвали из-за ребенка, засунувшего палец в овощечистку

Сотрудники МЧС спасли ребенка, засунувшего палец в овощечистку в Волковыске.

Источник: Комсомольская правда

В Волковыске палец ребенка застрял в овощечистке, рассказали в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 27 февраля в районном центре. Жительница Волковыска вызвала МЧС, потому что ее дочка засунула палец в овощечистку.

— Мать рассказала, что палец двухлетней малышки застрял в лезвии ручной овощечистки, — сообщили в МЧС.

Прибывшие спасатели разжали лезвие овощечистке, и тогда палец девочки смогли освободить. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Также спасатели МЧС вытащили лося, провалившегося под лед под Рогачевом.