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Спасатели МЧС вытащили лося, провалившегося под лед под Рогачевом

Сотрудники МЧС во второй раз спасли лося — уже в Рогачевском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Рогачевском районе сотрудники МЧС провели спасательную операцию, чтобы спасти лося, провалившегося под лед, рассказали в пресс-службе МЧС.

В прес-сслужбе МЧС обратили внимание, что это уже второе спасение лося за неделю. Сначала спасатели помогли лосю, который ушл под лед в Гомельском районе. А сейчас ситуация повторилась под Рогачевом.

Спасателей вызвали жители деревни Близнецы, сообщившие, что из реки Друть не может выбраться, провалившийся под лед лось. Вместе с работниками ОСВОД сотрудники МЧС вырезали полынью во льду до берега. Затем по полынье лося направили в сторону берега, и он смог благополучно выбраться на сушу. Спасенный лось убежал в лес.

Также МЧС сказало про пожар на складе магазина «Евроопт» под Минском.

Тем временем Совмин изменил условия предоставления дополнительного отпуска в Беларуси.