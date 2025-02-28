Спасатели МЧС вытащили лося, провалившегося под лед под Рогачевом

Спасателей вызвали жители деревни Близнецы, сообщившие, что из реки Друть не может выбраться, провалившийся под лед лось. Вместе с работниками ОСВОД сотрудники МЧС вырезали полынью во льду до берега. Затем по полынье лося направили в сторону берега, и он смог благополучно выбраться на сушу. Спасенный лось убежал в лес.