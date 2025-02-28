Спасатели МЧС вытащили лося, провалившегося под лед под Рогачевом

В Рогачевском районе сотрудники МЧС провели спасательную операцию, чтобы спасти лося, провалившегося под лед, рассказали в пресс-службе МЧС.
В прес-сслужбе МЧС обратили внимание, что это уже второе спасение лося за неделю. Сначала спасатели помогли лосю, который ушл под лед в Гомельском районе. А сейчас ситуация повторилась под Рогачевом.
Спасателей вызвали жители деревни Близнецы, сообщившие, что из реки Друть не может выбраться, провалившийся под лед лось. Вместе с работниками ОСВОД сотрудники МЧС вырезали полынью во льду до берега. Затем по полынье лося направили в сторону берега, и он смог благополучно выбраться на сушу. Спасенный лось убежал в лес.
Также МЧС сказало про пожар на складе магазина «Евроопт» под Минском.
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