28 февраля сотни жителей Ростова временно остались без воды из-за порывов

Сегодня, 28 февраля, в разных районах Ростова-на-Дону из-за порывов была временно ограничена подача холодной воды. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.
Порывы зафиксированы на улицах Текучева, Нагибина и Стачки. Сейчас аварийные службы ведут устраняют повреждения.
Водоснабжение ограничено в пределах:
— Текучева, Нахичеванского и Театрального;
— Герасименко, Ленина, Погодина, Ларина, Каховской и Автомобильного;
— Стачки и Коммунистического.
Подачу воды планируют восстановить до 18 часов 28 февраля.