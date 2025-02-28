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28 февраля сотни жителей Ростова временно остались без воды из-за порывов

Подачу воды ограничили на нескольких улицах Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 февраля, в разных районах Ростова-на-Дону из-за порывов была временно ограничена подача холодной воды. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

Порывы зафиксированы на улицах Текучева, Нагибина и Стачки. Сейчас аварийные службы ведут устраняют повреждения.

Водоснабжение ограничено в пределах:

— Текучева, Нахичеванского и Театрального;

— Герасименко, Ленина, Погодина, Ларина, Каховской и Автомобильного;

— Стачки и Коммунистического.

Подачу воды планируют восстановить до 18 часов 28 февраля.