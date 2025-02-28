Глава СКР требует ускорить расследование дела о смерти грудного мальчика в Башкирии

По словам матери, в декабре 2022 года состояние младенца ухудшилось, и родители самостоятельно доставили его в больницу. Однако врачи, не проведя необходимых обследований, отправили семью домой. В тот же день состояние ребенка стало критическим, и его госпитализировали в реанимацию. Спустя несколько дней мальчик скончался.