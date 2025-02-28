Глава СКР требует ускорить расследование дела о смерти грудного мальчика в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений в связи с обращением жительницы Башкирии, которая обвиняет врачей в ненадлежащем оказании медицинской помощи ее полуторамесячному сыну. Трагедия произошла в больше двух лет назад, но расследование, как сообщает информационный центр СКР, до сих пор продолжается.
По словам матери, в декабре 2022 года состояние младенца ухудшилось, и родители самостоятельно доставили его в больницу. Однако врачи, не проведя необходимых обследований, отправили семью домой. В тот же день состояние ребенка стало критическим, и его госпитализировали в реанимацию. Спустя несколько дней мальчик скончался.
Женщина выразила недовольство затяжным характером расследования. Ранее Бастрыкин уже поручал разобраться в ситуации, но дело до сих пор не завершено.
Сейчас в Следкоме Башкирии расследуется уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи. В Судебно-экспертном центре СКР проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
Бастрыкин поручил ускорить расследование и проведение экспертизы, а также потребовал предоставить доклады о проделанной работе. Исполнение поручений взято под контроль центрального аппарата ведомства.
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