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Глава СКР требует ускорить расследование дела о смерти грудного мальчика в Башкирии

Бастрыкин поручил ускорить расследование смерти младенца в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений в связи с обращением жительницы Башкирии, которая обвиняет врачей в ненадлежащем оказании медицинской помощи ее полуторамесячному сыну. Трагедия произошла в больше двух лет назад, но расследование, как сообщает информационный центр СКР, до сих пор продолжается.

По словам матери, в декабре 2022 года состояние младенца ухудшилось, и родители самостоятельно доставили его в больницу. Однако врачи, не проведя необходимых обследований, отправили семью домой. В тот же день состояние ребенка стало критическим, и его госпитализировали в реанимацию. Спустя несколько дней мальчик скончался.

Женщина выразила недовольство затяжным характером расследования. Ранее Бастрыкин уже поручал разобраться в ситуации, но дело до сих пор не завершено.

Сейчас в Следкоме Башкирии расследуется уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи. В Судебно-экспертном центре СКР проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Бастрыкин поручил ускорить расследование и проведение экспертизы, а также потребовал предоставить доклады о проделанной работе. Исполнение поручений взято под контроль центрального аппарата ведомства.

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