Наблюдается увеличение доли бактериальных инфекций и уменьшение вирусных

"Многие люди скажут, что раз грипп не является основной причиной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, то и не нужно ставить прививку от него. Однако причинно-следственная связь здесь совершенно другая: процент заболеваемости гриппом небольшой именно потому, что массовая вакцинация от гриппа проводится, и мы от него защищены, — сказал академик Нетесов.