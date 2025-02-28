Мазут со дна Чёрного моря стали собирать новым способом

На сегодняшний день со дна порта Анапы собрано 77,4 тысяч килограммов мазута, уточняется в сообщении. Также продолжаются работы по демонтажу кормовой части танкера «Волгонефть-239» — сейчас он разобран на 70%, более 520 тонн металла сдано на переработку. Работы движутся с опережением графика и должны завершить до 31 марта.