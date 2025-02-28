С 1 марта в Калининграде перекроют участок улицы Радищева

«Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схему объезда согласно утверждённому проекту организации дорожного движения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на ГП КО “Водоканал”», — сообщили в горадминистрации.