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С 1 марта в Калининграде перекроют участок улицы Радищева

Изменения будут действовать до 15 апреля.

С 1 марта в Калининграде перекроют участок улицы Радищева. Изменения будут действовать до 15 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение запретят на участке от дома № 82 на Радищева до дома № 2−2 В на Бровковича. Территорию перекроют для выполнения аварийно-восстановительных работ на главном канализационном коллекторе.

Автобусы маршрутов № 5, 9, 14, 24, 32, 48, 70, 92 будут временно следовать по проспекту Победы, далее согласно существующей схеме движения.

«Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схему объезда согласно утверждённому проекту организации дорожного движения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на ГП КО “Водоканал”», — сообщили в горадминистрации.