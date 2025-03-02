Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроссворд на 2 марта 2025

2 марта в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения американской кинопремии «Оскар». Данная награда — символ признания в мире кино. Предлагаем окунуться в атмосферу голливудского блеска и проверить свою эрудицию, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.