Кроссворд на 2 марта 2025

2 марта в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения американской кинопремии «Оскар». Данная награда — символ признания в мире кино. Предлагаем окунуться в атмосферу голливудского блеска и проверить свою эрудицию, разгадав наш кроссворд.