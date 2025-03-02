Кроссворд на 2 марта 2025

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.
2 марта в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения американской кинопремии «Оскар». Данная награда — символ признания в мире кино. Предлагаем окунуться в атмосферу голливудского блеска и проверить свою эрудицию, разгадав наш кроссворд.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.