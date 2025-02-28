5 марта в Таганроге включат учебную сирену

Сирены зазвучат в 10 часов 7 минут. Об этом информирует МКУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога».
При включении сигнала «Внимание всем» нужно будет немедленно включить телевизоры, радио или радиотрансляционные устройства для прослушивания учебного сообщения.
Напомним, подобные проверки необходимы для подтверждения работоспособности систем и отработки своевременного доведения сигналов. В случае экстренной ситуации следует звонить на единый номер «112».