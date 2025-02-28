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5 марта в Таганроге включат учебную сирену

5 марта 2025 года в Таганроге проверят работу системы оповещения населения.

Источник: Комсомольская правда

Сирены зазвучат в 10 часов 7 минут. Об этом информирует МКУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога».

При включении сигнала «Внимание всем» нужно будет немедленно включить телевизоры, радио или радиотрансляционные устройства для прослушивания учебного сообщения.

Напомним, подобные проверки необходимы для подтверждения работоспособности систем и отработки своевременного доведения сигналов. В случае экстренной ситуации следует звонить на единый номер «112».

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