Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации

Далее Дятлова уточняла, что подобное обследования можно выполнить лишь с октября по апрель, когда в Преголе наименьший уровень воды. Итоговые решения по тому, что именно делать с набережной, будут приняты лишь после того, как чиновники получат на руки результаты второго обследования. По прогнозам Елены Дятловой, в мэрии их получат весной 2026 года.