Маршруты автобусов № 21 и № 73 скорректировали в Воронеже

«Магазин» (площадка для разворота и стоянки автобусов по адресу: ул. Теплоэнергетиков, д. 5) по следующим улицам: ул. Теплоэнергетиков, ул. Острогожская, разворот у д. 166б по ул. Острогожская, ул. Ключникова, ул. Шибилкина, ул. Аникина, ул. Ключникова, ул. Острогожская, разворот у дома № 107/7 по ул. Острогожская, ул. Острогожская, ул. Краснознаменная, ул. Челюскинцев, ул. Моисеева, ул. 20-летия Октября, ул. Кольцовская (разворот у дома № 2 по ул. Кольцовская) до остановочного пункта «ж/д вокзал Воронеж −1» (площадка для разворота и отстоя автобусов у дома № 2 по ул. Кольцовская) и в обратном направлении по следующим улицам: ул. Кольцовская, ул. 20-летия Октября, ул. Моисеева, ул. Челюскинцев, ул. Краснознаменная, ул. Острогожская, ул. Ключникова, ул. Аникина, ул. Шибилкина, ул. Ключникова, ул. Острогожская, ул. Теплоэнергетиков".