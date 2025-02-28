Маршруты автобусов № 21 и № 73 скорректировали в Воронеже

Об этом сообщили в дирекции Единого оператора городских и пассажирских перевозок.
Напомним, что автобусы № 21 стартуют от поликлиники № 7 в микрорайоне Шилово, а конечной точкой их маршрута является остановка «Школа» и Северо-Восточном районе. С учетом изменений теперь их маршрут будет выглядеть следующим образом:
«Поликлиника № 7» — ул. Ключникова, ул. Острогожская, разворот у дома № 170/7 по ул. Острогожская, ул. Краснознаменная, ул. Челюскинцев, ул. Моисеева, ул. Кирова, ул. Платонова, Университетская площадь, ул. Плехановская, пл. Ленина, ул. Кардашова, ул. Карла Маркса, пр-кт Революции, ул. Степана Разина, Чернавский мост, Ленинский пр-кт до остановочного пункта «Школа» (площадка для разворота и стоянки автобусов по адресу: Ленинский проспект, д. 203А) и в обратном направлении по следующим улицам: Ленинский пр-кт, ул. Брусилова, Чернавский мост, ул. Степана Разина, пр-кт Революции, пл. Ленина, ул. Кирова, ул. Моисеева, ул. Челюскинцев, ул. Краснознаменная, ул. Острогожская, ул. Ключникова до остановочного пункта «Поликлиника № 7» (высадка пассажиров по адресу: ул. Острогожская, д. 170/20), движение без пассажиров по ул. Аникина, разворот на перекрестке с круговым движением ул. Аникина — ул. Шибилкина, ул. Ключникова".
Кроме того, будет изменен и путь следования автобусов № 73. Этот общественный транспорт стартует от остановки «Магазин» на улице Теплоэнергетиков. Конечная точка маршрута — железнодорожный вокзал «Воронеж 1». Полный маршрут выглядит так:
«Магазин» (площадка для разворота и стоянки автобусов по адресу: ул. Теплоэнергетиков, д. 5) по следующим улицам: ул. Теплоэнергетиков, ул. Острогожская, разворот у д. 166б по ул. Острогожская, ул. Ключникова, ул. Шибилкина, ул. Аникина, ул. Ключникова, ул. Острогожская, разворот у дома № 107/7 по ул. Острогожская, ул. Острогожская, ул. Краснознаменная, ул. Челюскинцев, ул. Моисеева, ул. 20-летия Октября, ул. Кольцовская (разворот у дома № 2 по ул. Кольцовская) до остановочного пункта «ж/д вокзал Воронеж −1» (площадка для разворота и отстоя автобусов у дома № 2 по ул. Кольцовская) и в обратном направлении по следующим улицам: ул. Кольцовская, ул. 20-летия Октября, ул. Моисеева, ул. Челюскинцев, ул. Краснознаменная, ул. Острогожская, ул. Ключникова, ул. Аникина, ул. Шибилкина, ул. Ключникова, ул. Острогожская, ул. Теплоэнергетиков".