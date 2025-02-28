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Роспотребнадзор не нашел отклонений от норм в морской воде и песке в Крыму

По результатам исследований специалисты не выявил отклонений от нормативов в морской воде и песке Крыма и Севастополя, сообщает пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire

С начала работы на Кубани, Крыму и Севастополе ученые взяли 3 тысячи проб воды.

Уточняется, что также эксперты сделали 10,5 тысяч тестов атмосферного воздуха. Нарушений не нашли. Кроме того, в указанных регионах исследовано больше 2,5 тысяч образцов морской воды на наличие плавающих примесей, прозрачность, содержание нефтепродуктов и токсичности. Также было проверено почти 8 тысяч образцов песка. Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию на побережье.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута. ЧП произошло из-за шторма. В итоге в Черное море вылилась нефть.

экология