Роспотребнадзор не нашел отклонений от норм в морской воде и песке в Крыму

Уточняется, что также эксперты сделали 10,5 тысяч тестов атмосферного воздуха. Нарушений не нашли. Кроме того, в указанных регионах исследовано больше 2,5 тысяч образцов морской воды на наличие плавающих примесей, прозрачность, содержание нефтепродуктов и токсичности. Также было проверено почти 8 тысяч образцов песка. Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию на побережье.