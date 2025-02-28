Жители Ростовской области стали в 4 раза чаще пользоваться QR-кодом при оплате товаров и услуг

В 2024 году число платежей посредством QR-кода в Ростовской области превысило 19 млн. Это в 4 раза больше, чем в 2023 году. Одновременно в 3,5 раза вырос и объем оплаченных QR-кодом покупок. Такую статистику предоставили аналитики Сбера, которые изучили данные использования сервисов SberPay.
Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, высокий интерес ростовчан к этому виду оплаты легко объясняется, поскольку это просто, быстро и безопасно. При этом банк продолжает повышать доступность безналичной инфраструктуры Ростовской области. На данный момент уже более 65 тысяч донских терминалов поддерживают оплату по QR-коду.
Также совершенствуются платежные технологии, которые призваны сделать процесс оплаты более удобным. Также в банке отмечают, что жители региона стали на 20% чаще оформлять заказы в онлайн-сервисах с дистанционной оплаты. При этом в прошлом году дончане оплатили более 2 млн товаров и услуг онлайн, не вводя реквизиты банковской карты на сайте.