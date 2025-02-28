Жители Ростовской области стали в 4 раза чаще пользоваться QR-кодом при оплате товаров и услуг

Также совершенствуются платежные технологии, которые призваны сделать процесс оплаты более удобным. Также в банке отмечают, что жители региона стали на 20% чаще оформлять заказы в онлайн-сервисах с дистанционной оплаты. При этом в прошлом году дончане оплатили более 2 млн товаров и услуг онлайн, не вводя реквизиты банковской карты на сайте.