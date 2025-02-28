Прокуратура подключилась: глава «Калининград-ГорТранса» — о зацеперах

«Целые группы появляются и в телеграмм, это связано с рекламой, некими финансами. Популяризация происходит через соцсети, порталы. Мы озадачены этими вопросами, это связано с безопасностью самого молодого человека. Радости это не приносит. Водитель, если видит, нервничает, останавливает транспорт, происходит задержка. В основном это несовершеннолетние», — уточнил Фомин.