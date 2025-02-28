Прокуратура подключилась: глава «Калининград-ГорТранса» — о зацеперах

Прокуратура заинтересовалась калининградскими зацеперами, которые терроризируют городской электротранспорт. Об этом сообщил директор предприятия АО «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин в прямом эфире видеопроекта «Дом Советов» в пятницу, 28 февраля.
За последнее время была масса случаев, когда молодые люди катаются на троллейбусах и трамваях за пределами салона.
«Обращений десятки, на самом деле. Органы прокурорского надзора подключили к этому процессу», — сказал Фомин.
Свои действия молодежь снимает на видео, а затем — распространяет в социальных сетях. По словам Фомина, это делается для монетизации.
«Целые группы появляются и в телеграмм, это связано с рекламой, некими финансами. Популяризация происходит через соцсети, порталы. Мы озадачены этими вопросами, это связано с безопасностью самого молодого человека. Радости это не приносит. Водитель, если видит, нервничает, останавливает транспорт, происходит задержка. В основном это несовершеннолетние», — уточнил Фомин.
Останавливать полностью транспорт при каждом случае зацепа перевозчик не может. «Дожидаться сотрудников полиции — тоже, а иногда мы их и не дожидаемся, я так скажу», — сказал директор предприятия.