За неделю в Башкирии взлетели цены на морковь, свеклу и бананы

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 17 по 24 февраля килограмм моркови подорожал на 4,7%. На этой неделе средняя цена составила 39,41 рублей. Также жителям республики на 3,3% больше придется отдать за столовую свеклу (средняя цена — 45,62 рубля) и на 3,29% за бананы (166,32 рубля).