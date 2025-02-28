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За неделю в Башкирии взлетели цены на морковь, свеклу и бананы

В Башкирии подорожали морковь, свекла и бананы.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подешевели морковь, свекла и бананы. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 17 по 24 февраля килограмм моркови подорожал на 4,7%. На этой неделе средняя цена составила 39,41 рублей. Также жителям республики на 3,3% больше придется отдать за столовую свеклу (средняя цена — 45,62 рубля) и на 3,29% за бананы (166,32 рубля).

Однако на этой неделе на 1,93% подешевели гречневая крупа-ядрица (средняя цена — 50,29 рубля), на 1,56% — огурцы (273,72 рубля), на 1,39% — пшеничная мука (44,36 рублей).

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