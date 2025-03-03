Ответы на кроссворд на 2 марта 2025: интересные факты про кинопремию «Оскар»

Первая церемония вручения премии «Оскар» состоялась в 1929 году в Лос-Анджелесе, в отеле «Рузвельт», в формате закрытого банкета Американской киноакадемии. В 1930 году церемония впервые транслировалась по радио, а в 1953 году — по телевидению. С 2002 года площадкой проведения церемонии является театр «Долби» (до 2012 года — «Кодак»). На протяжении примерно 70 лет церемония проходила в конце марта — начале апреля. Однако с 2004 года совет Академии перенес мероприятие на конец февраля — начало марта, чтобы поддержать интерес к «Оскару» в конкуренции с другими кинопремиями и фестивалями.