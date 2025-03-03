Ответы на кроссворд на 2 марта 2025: интересные факты про кинопремию «Оскар»

По горизонтали:
1. Дорожка
Красная ковровая дорожка «Оскара» — место, где разворачивается дефиле голливудских звезд. Ее длина около 150 метров, ширина — около 10, а общий вес — пять тонн. Для ее подготовки к церемонии: расстелить, соединить части, скрыть стыки и разровнять — требуется 21 человек и два дня работы. После окончания мероприятия дорожку демонтируют всего за 4 часа.
2. Драма
Критики часто отмечают, что Американская киноакадемия подвержена определенным тенденциям и выбирает фильмы по предсказуемым критериям. Это привело к появлению такого явления, как «oscar bait» — фильмы, созданные по формуле успеха, чтобы получить премию. Драмы, особенно биографические, традиционно доминируют в списке номинантов и победителей «Оскара» в категории «Лучший фильм».
3. Гипс
В период Второй мировой войны, когда металл был крайне необходим для фронта, Американская киноакадемия временно заменила металлические статуэтки «Оскар» на гипсовые.
4. Николсон
Джек Николсон лидирует по количеству номинаций на премию «Оскар» среди актеров: он был номинирован 12 раз, 8 из которых за лучшую мужскую роль, а 4 — за лучшую мужскую роль второго плана.
5. Хепберн
Кэтрин Хепберн, которая была одной из ведущих актрис Голливуда на протяжении шестидесяти лет, является рекордсменкой по количеству полученных премий «Оскар» среди актеров и актрис — она удостаивалась этой награды четыре раза, была номинирована 12 раз. Ей также принадлежит рекорд по самому длительному периоду между победами на «Оскаре» — 48 лет.
По вертикали:
1. Долби
Театр «Долби», расположенный в Лос-Анджелесе и открытый 9 ноября 2001 года, является бессменной площадкой для проведения церемонии вручения премии «Оскар».
2. Дисней
Уолт Дисней является абсолютным рекордсменом по количеству номинаций на премию «Оскар» — он был номинирован 59 раз и одержал победу в 26 случаях.
3. Стрип
Среди актрис рекордсменкой по числу номинаций на премию «Оскар» является Мерил Стрип, претендовавшая на эту награду 21 раз и получившая ее трижды.
4. Гага
В 2019 году Леди Гага вошла в историю, став первой женщиной, номинированной на «Оскар» одновременно в категориях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня» за фильм «Звезда родилась».
5. Титаник
«Титаник» стал триумфатором церемонии «Оскар» в 1998 году, получив 11 наград из 14 номинаций, включая премию за лучший фильм. Этот результат позволил ему разделить рекорд по количеству «Оскаров» с такими фильмами, как «Бен-Гур» (1959) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003).
Интересные факты о кинопремии «Оскар»:
В 2014—2015 годах журнал The Hollywood Reporter провел анонимные опросы среди членов жюри «Оскара», которые выявили, что многие из них не смотрят все фильмы, представленные в номинациях, а некоторые даже голосуют за фильмы, с которыми не знакомы.
Первая церемония вручения премии «Оскар» состоялась в 1929 году в Лос-Анджелесе, в отеле «Рузвельт», в формате закрытого банкета Американской киноакадемии. В 1930 году церемония впервые транслировалась по радио, а в 1953 году — по телевидению. С 2002 года площадкой проведения церемонии является театр «Долби» (до 2012 года — «Кодак»). На протяжении примерно 70 лет церемония проходила в конце марта — начале апреля. Однако с 2004 года совет Академии перенес мероприятие на конец февраля — начало марта, чтобы поддержать интерес к «Оскару» в конкуренции с другими кинопремиями и фестивалями.
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