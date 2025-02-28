Под Цимлянском в Ростовской области сняли карантин по бешенству

Под Цимлянском в Ростовской области больше не действует карантин по бешенству, который был установлен из-за больной кошки. Соответствующее постановление опубликовали донские власти.
Ограничения действовали с декабря 2024 года на территории дома в хуторе Железнодорожном Цимлянского района, а также в радиусе трех километров от очага инфекции. Теперь угрозы распространения заболевания нет.
Напомним, ранее карантин по бешенству сняли в слободе Колодези, хуторах Шиловка и Теплицкий Миллеровского района, а также в Белокалитвинском городском поселении и на территории охотугодья «Поцелуевское».
Жителям Дона напоминают: бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, которым может заразиться и человек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Если после контакта с агрессивным четвероногим остались раны или царапины, нужно срочно обратиться в больницу.