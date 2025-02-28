Омский «Авангард» досрочно может попасть в плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» близок к выходу в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Сейчас «Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции, имея 72 очка.
Успех омичей зависит от результата сегодняшнего матча между «Амуром» (Хабаровск) и «Нефтехимиком» (Нижнекамск). Если «Амур» победит «Нефтехимик» в домашней игре, «Авангард» гарантированно пройдет в следующий раунд независимо от того, будет ли победа достигнута в основное время или в овертайме.
Хотя отставание от пятого места (его занимает «Металлург»), составляет четыре очка, «ястребы» находятся в отличной форме после беспроигрышной серии в 7 побед.
Ранее мы писали, что форвард омского «Авангарда» Буше прокомментировал игру с «Витязем».