Омский «Авангард» досрочно может попасть в плей-офф КХЛ

Успех омичей зависит от результата сегодняшнего матча между «Амуром» (Хабаровск) и «Нефтехимиком» (Нижнекамск). Если «Амур» победит «Нефтехимик» в домашней игре, «Авангард» гарантированно пройдет в следующий раунд независимо от того, будет ли победа достигнута в основное время или в овертайме.