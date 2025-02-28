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Проезд в общественном транспорте Братска подорожает с 1 марта

Это связано с увеличением стоимости топлива и запчастей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске с 1 марта 2025 увеличится стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, за одну поезду придется отдать 40 рублей.

— Данное решение принято в связи с тем, что значительно увеличилась цена топлива, электроэнергии, запчастей. Необходимо отметить, что в стоимость билета не включены какие-либо дополнительные суммы выше текущих расходов перевозчиков, — прокомментировал председатель комитета промышленности и транспорта администрации города Руслан Елизарьев.

Помимо этого в первый день весны повысится стоимость проезда по маршрутам, связывающим отдаленные районы города. С точными ценами можно ознакомиться на фотокарточках, представленных ниже.

Проезд подорожает с 1 марта. Все льготы продолжат действовать.

Важно! Все льготы, действующие в Братске, сохранены. Проездные и транспортные карты принимаются во всех троллейбусах и автобусах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прием заявлений на сдачу итоговой аттестации завершается в Иркутской области.