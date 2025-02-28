Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде хитрые камеры стали массово штрафовать водителей за разговоры по мобильнику

Мужчине предстоит заплатить 1 500 рублей.

Калининградским водителям с камер фотофиксации начали приходить штрафы за разговоры по телефону во время поездки. Об этом «Клопс» рассказали автомобилисты.

Фоторадары выявляют случаи, предусмотренные ст. 12.36.1 КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства». Наказание предусматривает штраф 1 500 рублей. Одного из калининградцев на Audi поймали на пересечении Дзержинского с окружной дорогой. В «письме счастья» помимо координат содержится также фотография, сделанная в момент нарушения.

По правилам говорить по телефону в пути можно только с использованием, например, специальной гарнитуры. В руках мобильника быть не должно.

штрафы