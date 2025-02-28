В Калининграде хитрые камеры стали массово штрафовать водителей за разговоры по мобильнику

Калининградским водителям с камер фотофиксации начали приходить штрафы за разговоры по телефону во время поездки. Об этом «Клопс» рассказали автомобилисты.
Фоторадары выявляют случаи, предусмотренные ст. 12.36.1 КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства». Наказание предусматривает штраф 1 500 рублей. Одного из калининградцев на Audi поймали на пересечении Дзержинского с окружной дорогой. В «письме счастья» помимо координат содержится также фотография, сделанная в момент нарушения.
По правилам говорить по телефону в пути можно только с использованием, например, специальной гарнитуры. В руках мобильника быть не должно.