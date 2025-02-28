Кобзев передал Путину письмо от 100-летнего ветерана войны из Иркутска

«Я хотел бы передать Вам конверт от нашего ветерана, он будет участником Парада в этом году. Кстати, ему в этом году 100 лет. Он Вам передал письмо со словами поддержки, можете посмотреть, почитать. Это люди, которые прошли школу жизни, правильно все там написали», — отметил Игорь Кобзев.