Кобзев передал Путину письмо от 100-летнего ветерана войны из Иркутска

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с Президентом страны Владимиром Путиным. В беседе они затронули тему 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Более 200 тысяч жителей Приангарья ушли на фронт и половина из них не вернулась с полей сражений. 138 сибиряков за ратные подвиги стали Героями Советского Союза.
«Я хотел бы передать Вам конверт от нашего ветерана, он будет участником Парада в этом году. Кстати, ему в этом году 100 лет. Он Вам передал письмо со словами поддержки, можете посмотреть, почитать. Это люди, которые прошли школу жизни, правильно все там написали», — отметил Игорь Кобзев.
Владимир Путин заметил, что ветеран по-другому и не может написать: «Победа будет за нами».
Письмо написал орденоносец, десантник, 47 прыжков с парашютом. После войны он ещё 50 лет отстоял за станком, имеет орден Трудового Красного Знамени. Ветеран планирует принять участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая.
Напомним, в Иркутской области также планируют широко отметить 80-ый юбилей Великой Победы — в каждом городе и посёлке региона уже запланированы масштабные празднества. Наиболее яркие по традиции состоятся в городе Иркутске.