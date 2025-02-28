11 железнодорожных остановок получили новые названия в Воронежской области

Ранее остановочные площадки назывались по номеру километра, на котором они расположены. Однако железнодорожники решили изменить практику, и теперь остановки получили собственные имена. При присвоении названий руководствовались расположением ближайших населенных пунктов или примечательных природных объектов. Таким образом, в регионе были переименованы следующие остановки железнодорожного транспорта.