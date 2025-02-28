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11 железнодорожных остановок получили новые названия в Воронежской области

В ЮВЖД заявили о переименовании некоторых станций для их лучшей идентификации.

Ранее остановочные площадки назывались по номеру километра, на котором они расположены. Однако железнодорожники решили изменить практику, и теперь остановки получили собственные имена. При присвоении названий руководствовались расположением ближайших населенных пунктов или примечательных природных объектов. Таким образом, в регионе были переименованы следующие остановки железнодорожного транспорта.

  • 152 км — Вязники
  • 154 км — Шатрище
  • 159 км — Тихий Дон
  • 161 км — Комсомольская
  • 164 км — Восточный
  • 169 км — Совхоз Лискинский
  • 190 км — Цюрупы
  • 304 км — Елань
  • 313 км — Подосиновка
  • 340 км — Хопер
  • 342 км — Лесной

К слову, еще шесть станций сменили названия в Липецкой области.

  • 227 км — Усадьба Скорняково-Архангельское
  • 230 км — Заповедник Галичья гора
  • 265 км — Микрорайон Венера
  • 459 км — Большая Боевка
  • 471 км — Екатериновка
  • 479 км — Харламовка