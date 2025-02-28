11 железнодорожных остановок получили новые названия в Воронежской области

Ранее остановочные площадки назывались по номеру километра, на котором они расположены. Однако железнодорожники решили изменить практику, и теперь остановки получили собственные имена. При присвоении названий руководствовались расположением ближайших населенных пунктов или примечательных природных объектов. Таким образом, в регионе были переименованы следующие остановки железнодорожного транспорта.
- 152 км — Вязники
- 154 км — Шатрище
- 159 км — Тихий Дон
- 161 км — Комсомольская
- 164 км — Восточный
- 169 км — Совхоз Лискинский
- 190 км — Цюрупы
- 304 км — Елань
- 313 км — Подосиновка
- 340 км — Хопер
- 342 км — Лесной
К слову, еще шесть станций сменили названия в Липецкой области.
- 227 км — Усадьба Скорняково-Архангельское
- 230 км — Заповедник Галичья гора
- 265 км — Микрорайон Венера
- 459 км — Большая Боевка
- 471 км — Екатериновка
- 479 км — Харламовка