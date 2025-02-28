В Перми проведут клинические исследования новой вакцины от ветряной оспы

В России проведут клинические исследования новой вакцины от ветряной оспы. Вакцину разработали биофармацевтическая компания «Нанолек» из России и южнокорейская GC Biopharma. «Нанолек» получил разрешение на проведение рандомизированного исследования в семи клиниках страны, включая Пермь.
В число испытуемых новой вакциной войдут дети с девяти месяцев. Именно эта возрастная группа наиболее подвержена заболеванию «ветрянкой» — ветряной оспой.
Вакцина прошла процедуру переквалификации ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), сообщили «Российской газете» в Сеченовском университете. Ее безопасность и эффективность доказана в соответствии с международными стандартами.
Помимо Перми клинические исследования проведут в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове и Пятигорске. Зарегистрировать вакцину планируют в 2026—2027 годах.
Рандомизированное исследование предполагает распределение участников в разные группы лечения. При сравнении исследуемого препарата с плацебо («пустышка») шансы каждого участника испытаний на распределение в группу приема препарата или группу приема плацебо равны.
В Перми начнут производство первой российской вакцины от трех заболеваний. Компания «Микроген» отправила в Минздрав РФ документы на регистрацию препарата.