В Перми проведут клинические исследования новой вакцины от ветряной оспы

В России проведут клинические исследования новой вакцины от ветряной оспы. Вакцину разработали биофармацевтическая компания «Нанолек» из России и южнокорейская GC Biopharma. «Нанолек» получил разрешение на проведение рандомизированного исследования в семи клиниках страны, включая Пермь.