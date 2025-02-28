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В Омске 114 классов закрыты на карантин из-за ОРВИ

В данный момент на карантине находятся не менее тысячи детей.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области ситуация с заболеваемостью в организованных детских группах и классах остается непростой. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, несмотря на общую тенденцию снижения заболевших, в Омске продолжают закрываться целые классы.

В городе уже закрыты на карантин 114 школьных классов в 34 образовательных учреждениях города. Также распущены по домам 77 групп в 52 детсадах. В общей сложности, на карантине находятся более тысячи детей.

Основными возбудителями ОРВИ являются вирусы гриппа А и В, а также вирусы негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения профилактических мер: избегайте мест массового скопления людей, регулярно мойте руки с мылом или используйте антисептические средства, соблюдайте социальную дистанцию. При появлении симптомов ОРВИ не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу. Соблюдение этих мер поможет избежать заболевания или облегчить его течение.

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