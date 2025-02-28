Газовая арифметика: в конце февраля в стране заканчивается отопительный сезон, а это значит, что социальная норма в марте сократится в пять раз

Формально весна начинается с 1 марта, но по факту на улице всё еще холодно. В 2025-м синоптики прогнозируют минусовые температуры в начале месяца. Почему отопительный сезон заканчивается в последний день февраля, а не, скажем, 15 марта? Такое ощущение, что чиновники приняли решение, не глядя на многолетние показатели температуры в стране.