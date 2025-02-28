Газовая арифметика: в конце февраля в стране заканчивается отопительный сезон, а это значит, что социальная норма в марте сократится в пять раз

В частности, с 1 марта социальная норма газа будет уменьшена с 500 кубометров до 100 кубов в месяц.
В соответствии с постановлением Кабмина «О дополнительных мерах по внедрению рыночных механизмов в ТЭК», в Узбекистане социальная норма 500 кубометров газа в месяц предоставляется только с ноября по февраль в отопительный сезон. С марта по октябрь лимит падает до 100 кубов.
Казалось бы, все логично: зима заканчивается, значит, газа нужно меньше. Но есть одно «но»: на дворе еще холодно, ночные температуры опускаются ниже нуля, а синоптики не обещают быстрого потепления.
Что это значит для потребителей?
В рамках социальной нормы 1 кубометр газа стоит 650 сумов. После превышения лимита до 2500 кубометров тариф вырастает до 1500 сумов за кубометр.
И это не говоря уже о том, что с 1 апреля цены снова повысятся: в пределах социальной нормы — 1000 сумов за кубометр, а сверх нее — 1800 сумов.
Это значит, что как только человек превысит норму (что в условиях холодного марта неизбежно), цена вырастет более чем в 2 раза. Иными словами, людям предлагают либо мерзнуть, либо платить в разы больше.
Чего хотят потребители?
Формально весна начинается с 1 марта, но по факту на улице всё еще холодно. В 2025-м синоптики прогнозируют минусовые температуры в начале месяца. Почему отопительный сезон заканчивается в последний день февраля, а не, скажем, 15 марта? Такое ощущение, что чиновники приняли решение, не глядя на многолетние показатели температуры в стране.
Пользователи соцсетей просят власти пересмотреть сроки окончания отопительного сезона. Они считают, что логичнее продлить его хотя бы до середины марта. Но на это мало надежды. Поэтому пока единственная рекомендация для граждан — учитывать каждый кубометр и готовиться платить больше.