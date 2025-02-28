Ледовую переправу вновь открыли на реке Витим на дороге Бодайбо-Мама

Напомним, зимник было решено закрыть после того, как специалисты увидели открытую воду на 8−9 километре дороги. Подрядчик планировал завершить работы по восстановлению еще 25 февраля, однако обустроить безопасный проезд оказалось не так-то просто и быстро.