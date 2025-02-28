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Ледовую переправу вновь открыли на реке Витим на дороге Бодайбо-Мама

Ранее зимник пришлось закрыть из-за возникшей опасности проезда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дороге Бодайбо-Мама 27 февраля 2025 вновь открыли ледовую переправу. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на Дирекцию автодорог Иркутской области, речь идет об участке Мусковит — Мамакан.

Напомним, зимник было решено закрыть после того, как специалисты увидели открытую воду на 8−9 километре дороги. Подрядчик планировал завершить работы по восстановлению еще 25 февраля, однако обустроить безопасный проезд оказалось не так-то просто и быстро.

— На сегодняшний день в регионе функционирует 52 ледовые дороги. Из них шесть — областные, оставшиеся 46 — муниципальные, — напомнили в агентстве.

Отметим, что недавно открыли две переправы. Одна из них находится в Усть-Кутском районе на реке Лене — «Верхнемарково — Марково, администрация Верхнемарковского сельского поселения» грузоподъемностью пять тонн. Вторая — на реке Куте в районе села Каймоново — «СХП Турука» грузоподъемностью 60 тонн.