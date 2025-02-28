В Ростовской области обсудили перспективы развития производства мяса индейки

В 2025 году производитель мяса птицы из Ростовской области планирует расшириться и увеличить объемы производства до 95 тысяч тонн в год. На эти цели планируют потратить 600 млн рублей, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь после встречи с руководством холдинга.