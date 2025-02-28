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В Ростовской области обсудили перспективы развития производства мяса индейки

Производитель мяса индейки в Ростовской области увеличит объемы продукции.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году производитель мяса птицы из Ростовской области планирует расшириться и увеличить объемы производства до 95 тысяч тонн в год. На эти цели планируют потратить 600 млн рублей, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь после встречи с руководством холдинга.

— Реализовать планы поможем. Из регионального бюджета возместим компании часть затрат на покупку кормов и их компонентов, — сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Также есть планы по подготовке кадров: производитель будет работать в партнерстве с Донским государственным аграрным университетом.

— Вместе они будут готовить кадровый резерв для предприятий. Молодые специалисты смогут получить не только базовые знания, но и практические навыки. Рассчитываем, что участие бизнеса повысит качество подготовки студентов, — написал Юрий Слюсарь.

Добавим, донской производитель мяса птицы занимает лидирующие позиции среди европейских компаний и входит в топ-5 лидеров по производству индейки. Кроме того, компания известна как экспортер утиного мяса из Миллеровского района в Китай. Продукция предприятия пользуется спросом более чем в 30 странах мира.