За три года на поддержку башкирских садоводов власти выделили 576 млн рублей

Чтобы решить эти проблемы, за последние четыре года число направлений поддержки СНТ увеличили с пяти до 14. С 2022 по 2024 год на эти цели было выделено 576 миллионов рублей, что, как утверждает Хабиров, позволило улучшить инфраструктуру в 473 садовых товариществах, где проживают около ста тысяч садоводов. В 2025 году на поддержку садоводов заложено еще 220 миллионов рублей.