За три года на поддержку башкирских садоводов власти выделили 576 млн рублей

В Уфе стартовал четвертый форум «СМАРТ-садовод», на котором обсуждают, как улучшить поддержку садоводческих товариществ в республике. Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях заявил, что, несмотря на то, что система господдержки садоводов в регионе уже одна из лучших в России, ее продолжают развивать.
Башкирия занимает шестое место в стране по количеству СНТ — их на территории региона полторы тысячи. Около полумиллиона жителей республики имеют садовые и дачные участки. Для многих это не только место для выращивания овощей и фруктов, но и основное жилье. Однако инфраструктура большинства садовых товариществ изношена: плохие дороги, проблемы с водой и электричеством.
Чтобы решить эти проблемы, за последние четыре года число направлений поддержки СНТ увеличили с пяти до 14. С 2022 по 2024 год на эти цели было выделено 576 миллионов рублей, что, как утверждает Хабиров, позволило улучшить инфраструктуру в 473 садовых товариществах, где проживают около ста тысяч садоводов. В 2025 году на поддержку садоводов заложено еще 220 миллионов рублей.
Особое внимание, по словам главы Башкирии, уделяется социальной газификации садовых товариществ, которая ведется по поручению президента России. В планах на 2025-ый подвести газ к тысяче земельных участков. В рамках форума уже запущен газопровод в одном из уфимских СНТ.
Хабиров уверен, что благодаря системной работе через несколько лет садовые товарищества в Башкирии станут благоустроенными: с хорошими дорогами, контейнерными площадками, надежным водо- и электроснабжением.
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