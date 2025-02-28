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«Салават Юлаев» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:2

«Салават Юлаев» обыграл 3:2 «Адмирал» в матче КХЛ.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 февраля, во Владивостоке «Салават Юлаев» обыграл «Адмирала» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Джошуа Ливо (забросил шайбу в ворота соперников на 17-ой минуте матча), Нэйтан Тодд (30) и Егор Сучков (забил гол в серии буллитов). За команду хозяев отличились Никита Сошников (5) и Александр Шепелев (57).

«СЮ» после 60 игр с 79 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 2 марта. Команда вновь схлестнется во Владивостоке с «Адмиралом».

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